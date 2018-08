Nyanyikan 'Semua Tak Sama' Padi Reborn Sukses Buat Penonton Terhanyut

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Konser Padi Reborn yang digelar di rumah Radakng Kota Pontianak pada Jumat malam (24/8/2018) berlangsung meriah.

Ribuan penonton tampak bernyanyi dan berjoget ria menikmati alunan musik yang dimainkan oleh para Personil Padi Reborn, Piyu, Fadli, Yoyo, Ari, dan Rindra.

Baca: Penonton Terpukau, Inilah Penampilan Padi Reborn Dalam Road To Soundrenaline di Pontianak

Baca: Penampilan Band Padi Pukau Penonton di Rumah Radakng

Kedatangan Padi Reborn sendiri, dalam rangka Road To Soundrenaline 'The Soul The Expression'.

Satu diantara lagu andalan yang dinyanyikan malam itu berjudul "Semua Tak Sama" yang berhasil membius penonton hingga ikut terhanyut, simak videonya berikut ini.