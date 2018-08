Penonton Terpukau, Inilah Penampilan Padi Reborn Dalam Road To Soundrenaline di Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anesh Viduka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penampilan grup musik Padi Reborn memukau para Sobat Padi di Road To Soundrenaline The Soul The Exspression di halaman rumah Radangk, Pontianak, Kalbar , Jumat (24/8/2018) malam.

Pada kesempatan ini, Fadly cs membawakan sejumlah lagu hits mereka yang asyik buat nostalgia, satu di antaranya adalah lagu yang berjudul Sesuatu Yang Indah.