Kedatangan Padi Reborn di Pontianak Disambut Antusias Sobat Padi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Para sobat Padi menyambut kedatangan telah berkumpul untuk menyambut kedatangan Band kesayangan mereka, Padi Reborn di Orchardz Hotel Gajahmada Pontianak pada Jumat pagi (24/08/2018).

Bahkan mereka rela datang sejak pagi, sekitar pukul 07.00 WIB, sedangkan para personil Padi Reborn tiba di Orchardz sekitar pukul 08.30 WIB.

Ada juga yang bahkan rela mengambil cuti dari pekerjaannya, demi menyambut langsung kedatangan para personil band pujaan mereka.

Kedatangan Padi Reborn sendiri, dalam rangka Road To Soundrenaline 'The Soul The Exspression'.

Grup band yang digawangi Piyu, Fadli, Yoyo, Ari, dan Rindra ini akan mengajak masyarakat Kalbar yang ada di Pontianak untuk bernostalgia dalam alunan lagu-lagu lawas mereka di Rumah Radakng Pontianak.

Kehadiran mereka kali ini juga merupakan rangkaian Festival musik tahunan Soundrenaline 2018, yang akan kembali digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada 8-9 September mendatang.