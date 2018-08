Tiga Hari Lagi! Yuk Nostalgia Bareng Padi Reborn Road to Soundrenaline di Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinggal menghitung hari, grup musik legendaris Padi akan hadir di Pontianak menghibur masyarakat Kalimantan Barat terutama para penggemar yang akan digelar di rumah Radakng, Jumat (24/8/2018) mendatang.

Yup, grup band yang kini mengusung nama baru Padi Reborn ini bakalan tampil seru dalam gelaran Road To Soundrenaline 'The Soul The Exspression' di Pontianak.

Grup band yang digawangi Piyu, Fadli, Yoyo, Ari, dan Rindra ini mengajak serta masyarakat Kalbar terutama para penggemar untuk hanyut bernostalgia dalam alunan lagu-lagu lawas mereka.

Maklum Padi Reborn saat ini mulai kembali eksis di blantika musik tanah air setelah 7 tahun sebelumnya sempat vakum.

Kehadirannya di Pontianak untuk menghibur masyarakat kalbar adalah dalam salah satu rangkaian sebagai salah satu rangkaian Festival musik tahunan Soundrenaline 2018 yang bakal kembali digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada 8-9 September mendatang.

Tak hanya sendirian, keseruan Padi Reborn juga bakal di hiasi dengan penampilan-penampilan grup musik lokal diantaranya Manjakani, Diskopantera dan maish banyak grup musik lainnya.

Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Wilayah Sobat Padi Kalbar , Fitryansyah Yayan yang mengatakan kedatangan Padi Reborn kali ini akan sangat rugi untuk dilewatkan.

"Kita sangat dari Sobat Padi sangat antusias menyambut konser padi di acara Road to Soundrenaline Bali September mendatang,"ujarnya.

Maka ia mengajak serta penggemar grup musik Padi untuk datang memeriahkan langsung kehadiran Padi reborn di Pontianak ini