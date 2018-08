Burung Berkicau di Kejuaraan Dandim Sintang Cup, Tonton Videonya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Beginilah keseruan kicauan burung para peserta Lomba dan Pameran Burung Berkicau se-Kalimantan Barat Dandim 1205/Sintang Cup Tahun 2018 di Komplek Stadion Baning Sintang, Kabupaten Sintang, Minggu (19/8/2018) siang.

Saat ini sedang berlangsung lomba untuk Kelas Muray Batu C dan diikuti oleh puluhan peserta.

Dandim 1205/Sintang, Letkol Inf Rachmat Basuki tampak menikmati langsung jalannya lomba tersebut dari samping tempat perlombaan.

Adapun kelas kicau burung yang dilombakan sebagai berikut:

1. Muray Batu A

2. Kacer A

3. Cucak Hijau A

4. Konin D

5. Love Bird A

6. Serindit B

7. Kenari B

8. Kapas Tembak C

9. Muray Batu B

10. Kacer B

11. Cucak Hijau B

12. Love Bird B

13. Serindet C

14. Kenari C

15. Pleci Open C

16. Campuran Bebas D

17. Love Bird Bebas Aksi C

18. Muray Batu C

19. Kacer C

20. Cucak Hijau C

Lomba Burung Berkicau Dandim Sintang Cup ini menghadirkan hadiah utama satu unit sepeda motor dari Bank BRI Cabang Sintang, kulkas dari Bank Kalbar, televisi dari Adira, sepeda dari Toko Olympic dan Doorprize lainnya Pertamina.

Selain itu, sempat hadir Bupati Sintang Jarot Winarno melihat langsung jalannya lomba. Pelaksanaan lomba Burung Berkicau ini memang selalu dipenuhi antusias peserta, mengingat Kicau Mania di Sintang cukup banyak.