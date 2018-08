Pemkab Sambas Beri Penganugerahan Satya Lencana Kepada PNS

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS,- Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili yang hadir dalam kegiatan Ramah Tamah dan Resepsi Kenegaraan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-73 di Aula Kantor Bupati Sambas.

Menyematkan penganugerahan Satyalencana kepada enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Penganugerahan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden tentang penganugrahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Adapun ke enam PNS tersebut adalah sebagai berikut :

1. Samipto Hadi Suseno, Bidang Administrasi, Kategori penghargaan 10 tahun

2. Evi Etrovia, Bidang Administrasi, Kategori penghargaan 10 tahun.

3. H Aspian, Bidang Kecematan, Kategori penghargaan 20 tahun.

4. Tatik lidiya Wati, Bidang Kesehatan, Kategori penghargaan 20 tahun.

5. Nizamuddin, Bidang Kepemudaan, Kategori penghargaan 30 tahun.

6. Sasmarina, Bidang Pendidikan/Guru, Kategori penghargaan 30 tahun. (One)

Caption : Bupati Sambas saat menyematkan penganugerahan Satyalencana kepada enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Jum'at (18/08/2018) Malam.



