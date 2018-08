Sertijab Tiga Perwira, Kapolresta: Pejabat Baru Segera Susun Kegiatan Program Akselerasi ‎Kapolri

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kapolresta Pontianak Kombes Pol Wawan Kristyanto pimpin upacara serahterima dua Kapolsek dan Kepala Satuan jajaran Polresta Pontianak, di halaman Mapolresta Pontianak, Senin (13/8/2018).

Sertijab Ketiga perwira Polisi untuk jajaran Polresta Pontianak tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolda Kalbar No Kep/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018

Jabatan Kepala Satuan (Kasat) Binmas Polresta Pontianak dari Kompol Agus Riyanto yang pindah sebagai Kaurmitra Subbidpenmas Bidhumas Polda Kalbar dan digantikan Kompol Sri Harjanto yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polres Landak.

Selanjutnya jabatan Kapolsek Pontianak Selatan dari Kompol Amad Mukthar yang pindah menjabat Kanit 2 Subditwaster Ditpamobvit Polda Kalbar, posisinya di gantikan oleh AKP Dikri Olfandi yang sebelumnya Pama Polda Kalbar.

Dan jabatan Kapolsek Sui Kakap yang sebelumnya dijabat oleh AKP Nyandang ‎yang pindah tugas sebagai Kanit 1 Subbidpaminal Bidpropam Polda Kalbar, akan di gantikan oleh Iptu Antonius Pardamean yang belumnya menjabat Kanit Lidik III Satreskrim Polresta Pontianak.

Dalam arahannya Kapolresta Pontianak Kombes Pol Wawan Kristyanto menuturkan kalau mutasi di dalam institusi Polri merupakan hal biasa yakni sebagai Tour Of Duty and Tour Of Area.

"Semuanya itu untuk kepentingan lebih besar dan perbaikan-perbaikan di dalam Institusi, sekaligus memberikan reward dan punishment kepada anggota Polri tersebut,"ujar Wawan.

Selain itu juga mutasi ini upaya untuk penyegaran organisasi pada aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Pembinaan kesatuan dengan melalui tahanan jabatan yang di seusaikan kepangkatannya.

Wawan juga mewarning kalau menyandang suatu jabatan tidaklah semudah apa yang di bayangkan dan di harapkan, semakin tinggi jabatan dan kepangkatan, semakin besar pula tugas dan tanggungjawab yang di emban‎.

"Kepada pejabat lama, saya ucapkan terima kasih atas pengabdiannya, dan kepada pejabat baru segera menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan pencapaian program akselerasi Kapolri, Promoter dan Comender Wish,"pungkasnya.