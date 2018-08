Datsun Tampilkan Jajaran Mobil Terbaru Datsun di GIIAS 2018

Datsun Indonesia kembali memperkenalkan New Datsun GO and New Datsun GO+.

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Datsun memberikan sentuhan baru di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 dengan menghadirkan seluruh jajaran mobil terbarunya untuk Indonesia.

Produk teranyar yang hadir di GIIAS 2018 adalah Datsun GO-live special version, yang sebelumnya memukau para pengunjung sebagai mobil konsep di GIIAS 2017.

Datsun GO-live merepresentasikan komitmen berkelanjutan Datsun untuk memperluas dan menambah lini produk yang ditawarkan untuk konsumen di Indonesia.

Mobil ini menggunakan basis Datsun GO varian tertinggi dengan tambahan beragam fitur baru yang menarik dan modifikasi desain yang memberikan kesan tegas dan karakter berbeda.

Sejalan dengan tren konsumen Indonesia di mana mereka menyukai mobil dengan sentuhan berbeda dari yang lain, Datsun GO-live akan dibuat dalam edisi terbatas untuk menjamin bahwa pemiliknya tampil beda dengan tetap menjadi bagian dari komunitas Datsun yang lebih luas.

Datsun juga akan menghadirkan new Datsun GO dan GO+ terbaru, beserta model flagship-Datsun CROSS, compact crossover yang menciptakan standar baru untuk segmen ini.

Seluruh tampilan stan dan produk Datsun dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Ketiga model Datsun juga tersedia di area test drive bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkendara bersama Datsun di GIIAS 2018.

Corporate Vice President Global Head of Datsun, Jose Roman memperkenalkan Datsun GO-live terbaru dalam konferensi pers di GIIAS 2018. “Ini hanyalah awal dari perjalanan mewujudkan visi kami ‘move people to a better world’,” ujar Jose Roman.

Jose Roman berkomitmen untuk menghadirkan solusi transportasi pribadi yang menawarkan kebebasan seluas mungkin dan menawarkan pilihan sebanyak- banyaknya kepada konsumen.

Ide ini menjadi dasar pemikiran dari setiap mobil yang kami desain dan setiap konsumen yang kami layani, dan Datsun GO-live menjadi salah satu bentuk ekspresi dari visi tersebut.”