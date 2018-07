Sajian Sayap Ayam Berlapis Emas 24 Karat! Harganya Selangit, Mau Coba?

The Ainsworth/Facebook

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sayap ayam yang digoreng biasanya tidak dianggap sebagai makanan yang mewah, tetapi satu restoran datang untuk meningkatkan makanan cepat saji menjadi mewah.

Dikutip dari odditycentral, Senin (23/7/2018), ada satu restoran yang memperkenalkan sayap ayam berlapis emas pertama di dunia.

Dibuat pihak restoran New York City 'The Ainsworth' yang bekerja sama dengan bintang TV sosialita Jonathan Cheban, makanan ini dinamakan the FOODGŌD 24k Gold Buffalo Wings.

Baca: 5 Manusia Mutan di Bumi, Dari yang Paling Cerdas Hingga Punya Kulit Super Elastis

Baca: Aurel Dibully Karena Pakai Baju Renang, Ashanty Ungkap Kesedihannya

Baca: 5 Hari Pencarian Korban Tenggelam di Tempunak, Tim Gabungan Akan Sisir ke Hilir Sungai



Photo: The Ainsworth/Facebook

Setelah direndam dalam mentega kelapa, chipotle, dan adonan madu selama 24 jam, ayam ini digoreng dan kemudian dimasukkan ke dalam saus emas metalik yang memberi tampilan mengkilap berlapis emas.

Akhirnya, sayap ayam ini ditaburi dengan debu emas yang dapat dimakan untuk tambahan.

Menurut The Ainsworth, sayap ayam ini tersedia dalam tiga tingkatan harga, 10 sayap seharga 30 Dollar atau sekitar Rp 434 ribu, 20 sayap seharga 60 Dollar atau sekitar Rp 800 ribuan, 50 sayap dan sebotol Champagne Armand de Brignac seharga 1.000 dolar atau sekitar Rp 1,5 juta.

Baca: Tarian Barobut Gantang, Tradisi Jelang Pernikahan di Daerah Simpang Dua Ketapang

Baca: 7 Potret Prewedding Tasya dan Randi, Couple Goals Banget

Baca: Mirip Chelsea Islan, Ini 10 Potret Tatjana Saphira yang Nggak Kalah Mempesona

Photo: The Ainsworth/Facebook

Sayap ayam berlapis emas mendapat banyak perhatian, setelah co-creator mereka, Jonathan Cheban, alias 'Foodgod', menunjukkannya di Instagram-nya.