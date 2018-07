Bermain Imbang, Skor Sementara Persipon Vs Persinga Ngawi di Babak Pertama 0-0

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Persipon Pontianak sementara bermain imbang dibabak pertama 0-0 melawan Persinga Ngawi di Stadion Keboen Sajoek PSP Pontianak Sabtu (21/7/2018) sore.

Kedua tim bermain ditengah cuaca terik. Persipon tampil menekan diawal babak pertama.

Alhasil Persipon yang mengenakan jersey merah hitam menciptakan sejumlah peluang. Tercatat tiga peluang emas Persipon tercipta.

Satu di antaranya peluang emas tercipta lewat sepakan tendangan bebas. Bola muntah diserobot oleh Felix Fortunata, namun sayang bola masih menyamping gawang Persinga yang dikawal Junaidi.

Peluang kembali lahir dari kaki Hanafi namun kembali bola berhasil di halau kiper.

Pemain Persinga Ngawi mencoba mengimbangi beberapa kali tusukan coba dilakukan dari sisi sayap pertahanan Persipon. Peluang tercipta masih gagal berbuah gol. 0-0 skor dibabak pertama.

Sementara para penonton tampak perlahan memenuhi stadion Keboen Sajoek untuk menyaksikan Persipon.