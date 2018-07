BNI Sambut Kebijakan Pelonggaran LTV Oleh BI

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Isnaini mengatakan menyambut baik kebijakan Bank Indonesia terkait LTV ini.

Kebijakan pelonggaran Loan To Value (LTV) membuat perbankan tidak terikat aturan pemberian besaran uang muka oleh nasabah.

Perbankan bisa mensyaratkan pembayaran uang muka, termasuk kemungkinan uang muka nol persen, tergantung hasil penilaian manajemen risiko bank.

Pemimpin Kantor BNI Cabang Pontianak, M Farid Ma'rof mengatakan pihak perbankan menyambut baik kebijakan yang dikeluarkan.

"Kita menyambut baik kebijakan pelonggaran kebijakan LTV ini. Harapan kita semoga berdampak meningkatnya peminat Griya," ujar Farid.

BNI Griya merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang dapat digunakan untuk tujuan pembelian, pembangunan, renovasi, top up, refinancing, atau take over properti berupa rumah tinggal, villa, apartemen, kondominium, rumah toko, rumah kantor, atau tanah kaveling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemohon.

Syarat dan Ketentuan Warga Negara Indonesia Berpenghasilan tetap (fixed income) maupun tidak tetap (non fixed income).

"Untuk Griya BNI maksimum kredit bisa sampai dengan Rp20 miliar. Dengan adanya pelonggaran dipastikan akan menarik bagi nasabah yang kesulitan uang muka, terkait penerapannya kita harus terapkan," ujarnya.