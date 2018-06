Netizen Curhat Punya Ibu Tiri Yang Kejam, Begini Respon Ashanty

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Ashanty mengunggah postingan dirinya sedang berdiri di sebuah lorong ruangan berwarna kuning tua, Rabu (27/6/2018).

Mengenakan kaos oblong lengan pendek berwarna merah dan rok panjang warna hitam, dalam foto itu, Ashanty terlihat tertunduk.

Rambutnya yang diberi aksen golden cokelat, diterpa cahaya lampu neon box di belakangnya.

Istri dari Anang Hermansyah itu pun menuliskan keterangan untuk fotonya yang diunggah di akun Instagram miliknya, ashanty_ash.

“Sometimes its better to keep silent and smile (Terkadang diam itu lebih baik dan tetap tersenyum),” tulis Ashanty.

Baca: Aurel Hermansyah Blak-blakan Bongkar Rahasia Ashanty, Cara Mandinya Tak Biasa!

Baca: Pembantu Mudik, Keluarga Anang Bagi Tugas di Rumah, Aurel Dapat Pujian Pandai Masak

Tidak hanya terpesona oleh kencantikan Ashanty di foto tersebut, namun Nettizen juga ramai-ramai menilai Ashanty sebagai ibu tiri terbaik di dunia.

Seperti diketahui, Ashanty dinikai Anang Hermansyah, setelah Anang bercerai dengan Krisdayanti.

Krisdayanti sendiri memilih untuk hidup berumah tangga dengan pengusaha, Raul Lemos.

Saat menikahi Ashanty, Anang Hermansyah telah dikaruniai dua anak.

Mereka adalah Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah.