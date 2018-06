Mudah dan Hemat, Belanja di Indomaret, Hanya 7 Hari 13-19 Juni 2018

1. Indofood Biscuit Wonderlan Assorted 300g box Rp. 10.900

2. Indofood Biscuit Wonderlan Kelapa 300g tps Rp. 10.900

3. Indofood Biscuit Wonderlan Assorted 300g tps Rp. 12.500

4. Arnott’s Biscuit Venezia Assorted 607g Klg Rp. 45.900

5. Nissin Biscuit Butter Coconut Duo 345g klg Rp. 29.900

Harga berlaku Makassar & Pontianak

6. Indofood Wafer Wonderland Coconut 300g tps Rp. 12.500

7. Nabati Richoco Wafer 350g klg semua varian Rp. 18.900

8. Khong Guan Chocolate Wafer Classic 310g klg Rp. 18.900, Harga berlaku Makassar & Pontianak

9. Nissin Wafer Chocolate/Cheese 330g/klg Rp. 18.900, Harga berlaku Makassar & Pontianak

10. Nissin Wafer Chocolate 570g/ klg Rp. 32.900

11. Indomaret Wafer Stick 500g tps Rp. 17.900

12. Rocho Wafer Bola Coklat Kacang 300g tps Rp. 20.900

13. Nextar Nastar Cookies Brownies 336g klg Rp. 17.500

14. Good Time Cookies Assorted 190g klg Rp. 16.500

15. Good Time Cookies Chocochips Assorted 345g klg Rp. 32.500

Indomaret (ISTIMEWA)

16. Indofood Butter Cookies Wonderland Assorted 300g klg Rp. 17.900

17. Monde Biscuit Butter Cookies 454g klg Rp. 47.900, Harga berlaku Makassar & Pontianak

18. Serena Cheese Cookies 454g klg, Rp. 35.900, Harga berlaku Makassar & Pontianak

19. Indofood Syrup Freiss Cocopandan/Melon 500ml btl Rp. 12.900

20. Indofood Syrup Freiss Orange 500ml btl Rp. 7.400

21. Indomaret Beras Ramos Super / Larisst Beras Kelapa Super 5kg sak Rp. 59.900

22. Sovia Minyak Goreng Refill pch Rp. 24.500, Harga berlaku Makassar & Pontianak

23. Indofood Kecap Manis Refill 520ml pch Rp. 13.500

24. ABC Syrup Special Grade Cocopandan/Melon 550ml btl Rp. 13.950, Syarat & Ketentuan Berlaku

25. ABC Squash Orange 525ml btl Rp. 9.450, *syarat beli 2 btl

26. Indomaret Facial Tissue Non Perfumed 900 bag Rp. 22.900

27. Mamy Poko Baby Wipes Non Alcohol Parfum Non Parfum 2x52’s bdd Harga Spesial Rp. 16.500

28. Frisian Flag Susu Kental manis Cokelat/Putih 560g pch Rp. 12.200, Harga berlaku Makassar & Pontianak

29. Marjan Syrup Cocopandan/Melon 460ml btl Diskon Rp. 1.700

30. Marjan Squash 450ml btl semua Varian Rp. 8.400, Syarat Ketentuan Berlaku.