Ramalan Zodiak - Jangan Menyerah! 5 Zodiak yang Kurang Beruntung di Bulan Juni 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk 5 zodiak ini, bulan Juni bukanlah bulan yang menyenangkan.

Kita akan menghadapi beberapa jalan berliku dan tanjakan.

Tapi jangan patah semangat, there will be light.

1. AQUARIUS

Juni bukan lah bulan yang menyenangkan buat kita.

Enggak akan ada hal buruk yang terjadi pada kita, begitupun dengan hal baik.

Bulan ini akan jadi bulan yang biasa-biasa saja di mana kita akan pergi ke sekolah/kampus, pulang, dan bertemu teman-teman saat ada waktu luang. Memang terkesan membosankan, tapi lebih baik daripada terkena hal buruk, kan?

2. TAURUS

Kita berekspektasi bahwa beberapa minggu ke depan akan saat menyiksa. Ternyata kita salah. Beberapa hal akan sedikit awkward dan membuat kita enggak nyaman, tapi bulan Juni enggak akan seburuk yang kita bayangkan, kok. Count your blessings!

3. VIRGO

Kita akan mengucapkan selamat tinggal pada orang yang sudah seharusnya kita tinggalkan berbulan-bulan lalu.