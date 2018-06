Via Vallen Ngaku Dilecehkan Pesepakbola Terkenal, Marko Simic Sontak Jadi Perbincangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Via Vallen baru saja mengalami kejadian tak menyenangkan.

Dilansir dari Instagram resminya, Via mengunggah kegelisahannya akibat pelecehan seksual yang baru saja dialaminya.

Dalam Insta Story tersebut, Via menyebutkan ada seorang pemain sepak bola terkenal di Indonesia yang mengirimkan Direct Message tidak sopan kepadanya.

Baca: Via Vallen Mengaku Dilecehkan, Instagram Striker Persija Ini Diserbu Netizen

Baca: Marko Simic Posting Wanita Cantik Bergaun Pengantin, Awalnya Patah Hati, Setelah Tahu Bikin Meleleh

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," bunyi pesan tersebut.

Via juga mengaku ia tak kenal dan tak pernah bertemu dengan pesepakbola tersebut.

Ia merasa dipermalukan dengan pesan tersebut.

Baca: Via Vallen Mengaku Alami Pelecehan Seksual oleh Pesepakbola Tanah Air

Baca: Hasil Pertandingan Liga 1 2018 dan Cuplikan Gol: Persipura vs PSM Makassar, PS Tira vs Barito Putera

Tak lama, sang pesebakbola mengirim DM lagi via Instagram.

Ia menanyakan mengapa Via menscreenshot percakapan mereka.

Namun Via menjawab di Insta Story bahwa ia akan menutupi identitas pesepakbola itu.