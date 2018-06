Via Vallen Mengaku Dilecehkan, Instagram Striker Persija Ini Diserbu Netizen

Marko Simic dan Via Vallen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akun instagram Marko Simic tiba-tiba ramai oleh para warganet selepas Via Vallen mengatakan bahwa ia dilecehkan oleh salah satu pesepakbola di Tanah Air.

Marko Simic saat ini memang sedang bermain di Indonesia dengan membela Persija Jakarta dan dikontrak selama dua musim.

Penyanyi dangdut asal Surabaya itu memang tidak menyebutkan siapa pesepakbola di Indonesia yang membuat ia marah.

Hanya, banyak warganet yang menilai bahwa Via Vallendilecehkan oleh Marko Simic.

screenshoot instastory Via Vallen pada Senin (4/6/2018).

Sebelumnya, Via Vallen memberikan kabar lewat fitur instastory di akun Instagram pribadinya pada Senin (4/6/2018) sekitar pukul 23.30 WIB.

Penyanyi kondang tersebut mengunggah sebuah pesan yang disebutnya berasal dari pesepakbola asing yang bermain di Indonesia.

"Saya ingin kamu bernyanyi untuk saya di tempat tidur dan menggunakan baju seksi," begitu tulis pesepak bola yang belum diketahui namanya itu.

Via Vallen pun terlihat marah dan ia menegaskan tidak mengenal, bahkan belum pernah bertemu dengan sosok pesepakbola tersebut.

screenshoot instastory Via Vallen pada Senin (4/6/2018).