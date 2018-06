Meski Sedang Berpuasa, Prajurit Lanud HAD Tetap Rutin Patroli Patok

Prajurit Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) saat bulan suci Ramadan tahun 1439 Hijriah masih tetap melaksanakan kegiatan patroli patok dari mulai patok 8 hingga patok 1 setelah apel pagi, Kamis (31/5/2018) pukul 08.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG-

Komandan Lanud HAD, Letkol Pnb Kisworo memimpin langsung pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh para pejabat Lanud HAD, para perwira, bintara dan tamtama anggota Lanud HAD tersebut.

Start awal bergerak dari depan Mako Lanud HAD kemudian berjalan menelusuri jalanan setapak di areal aset Lanud Harry Hadisoemantri seraya mengecek keberadaan dan kondisi patok.

"Kegiatan patroli ini sudah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Lanud HAD, meskipun pada saat ini umat muslim khususnya warga Lanud HAD sedang melaksakan puasa wajib bulan Ramadhan," ujar Danlanud HAD.

Kegiatan patroli patok ini tetap berjalan dengan penuh semangat sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan aset TNI AU di Lanud HAD dan sudah menjadi tugas ,tanggung jawab Lanud HAD.

Patok-patok yang ada di areal aset Lanud ini berbatasan langsung dengan areal masyarakat di sekitar Lanud HAD. Kegiatan tersebut selesai pukul 10.00 WIB dan berjalan dengan aman dan lancar. (*)