Zidane Hengkang, Pernyataan Presiden Real Madrid Bikin Nangis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Presiden Real Madrid, Florentino Perez, tidak menyangka bahwa pelatih Zinedine Zidane memutuskan hengkang dari Santiago Bernabeu dan mengatakan bahwa Real Madrid adalah rumah dan keluarga bagi pelatih asal Prancis tersebut.

Zidane sebelumnya melatih tim junior Real Madrid dari 2014.

Sang pelatih lantas dipromosikan untuk melatih tim senior Madrid paa 2016.

Baca: LIVE STREAMING Persib Bandung Vs Bhayangkara Kick-off Pukul 20.30 WIB! Demi 4 Besar

Baca: Neymar Disebut-sebut Pengganti Criastiano Ronaldo, Casillas: Kemunduran Bagi Real Madrid

Zidane hengkang dari Real Madrid setelah sukses mengantar Los Galactico memenangi trofi Liga Champions di tiga musim berturut-turut.

Pelatih asal Prancis ini telah resmi meninggalkan Real Madrid yang diumumkannya melalui konferensi pers, Kamis (31/5/2018).

Dan Perez mengucapkan dia tidak menyangka bahwa Zidane akan hengkang dari Santiago Bernabeu secepat ini, mengingat kontraknya di Real Madrid masih tersisa sampai 2020.

"Setelah memenangkan Liga Champions, keputusan ini sungguh tidak tidak terduga," ucap Perez seperti dilansir BolaSprt.com dari Mirror.

Sang presiden lantas merasa sedih seiring keputusan hengang pelatih 45 tahun tersebut.

Baca: Aksi Bela Mohamed Salah Trending, Adili Sergio Ramos Hingga Cabut Gelar Juara Real Madrid

Baca: 2 Blunder Konyol Kiper Liverpool Bawa Real Madrid Raih Gelar Ke-13

"Ini adalah hari yang membuat saya, fans dan para pemain menjadi sedih. Saya ingin melihatnya tinggal di sini untuk selama-lamanya sebagai pemain maupun sebagai pelatih," ujar Perez

Perez pada akhirnya tetap menghormati apapun keputusan Zidane.

"Namun saya paham bahwa dia telah membulatkan keputusannya," tutur Perez.

"Semua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa klub ini adalah rumah dan keluarga bagi Zidane." katanya.

Selama dua setengah tahun melatih Real Madrid, Zidane telah berjasa menyumbangkan tiga trofi Liga Champions, satu trofi Liga Spanyol, dua trofi Piala Super UEFA dan dua trofi Piala Dunia Antar-Klub. (*)

Do You Have Instagram, follow us: