Neymar Disebut-sebut Pengganti Criastiano Ronaldo, Casillas: Kemunduran Bagi Real Madrid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kiper legendaris Real Madrid, Iker Casillas, tak setuju bila sosok Cristiano Ronaldo di Real Madrid akan digantikan oleh bintang Paris Saint-Germain, Neymar.

Megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mengaku tak memungkiri bahwa masa depannya bersama Los Blancos belum ditentukan.

Sejurus dengan hal itu, kabar hengkangnya peraih Ballon d'Or lima kali dari Stadion Santiago Bernabeu tersiar luas.

Apalagi, anggota skuat Piala Dunia 2018 timnas Portugal itu memberikan pernyataan bahwa ia belum memikirkan masa depannya, usai laga final Liga Champions bersua Liverpool, Sabtu (26/5/2018).

Kini, bintang Paris Saint-Germain (PSG), Neymar, disebut akan menggantikan sosok Ronaldo sebagai ikon klub, bilamana eks pemain Manchester United tersebut pindah.

Namun, Iker Casillas, menilai bahwa peranan pemain berjuluk CR7 tak tergantikan di Real Madrid.

Ia menyebut bahwa mengganti CR7 dengan Neymar hanyalah sebuah kemunduran bagi klub perengkuh juara 13 Piala/Liga Champions.

"Saya tak yakin ia akan pergi, sebab Ronaldo bisa menjadi pembanding yang setara dengan Alfredo Di Stefano (legenda El Real)," tutur Casillas dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

Benar saja, sejak hijrah dari Manchester United ke Madrid pada 2009, catatan gol Ronaldo untuk Los Blancos yakni sebanyak 450 gol.

Ia pun kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa El Real mengalahkan Raul Gonzalez (323 gol) dan Alfredo Di Stefano (308 gol)

"Akankah saya mengganti dirinya dengan Neymar? Tidak, saya tak akan mengganti Ronaldo dengan semua pemain yang ada di dunia. Saya paham sepak bola telah berubah, namun kini Ronaldo adalah perwajahan dari Real Madrid," ujar Casillas menambahkan.

Meski menyatakan bahwa Neymar tak mampu menggantikan Neymar, Casillas mengaku salut terhadap keputusan sang pemain tersebut untuk hijrah.

"Ia telah berpindah haluan dari klub besar seperti Barcelona untuk mencari tantangan baru di PSG. Tentu saya tidak akan mengerti jika Neymar akan meninggalkan PSG sekarang," tutur eks pilar timnas Spanyol.

"Namun, saya paham bahwa semua orang akan senang mengakhiri karier dengan bermain untuk Real Madrid," katanya lagi.