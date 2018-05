Pemkab Sambas Gelar Pasar Murah Karena Ada Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kabid Perdagangan Diskumindag Sambas, Nisa Azwarita mengungkapkan pihaknya memang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti satu di antaranya Bulog.

"Kami mengajak pihak ketiga seperti Bulog, kalau Bulog kan mereka punya kegiatan menstabilkan harga. Mereka hadir dengan ada menjual daging kerbau beku seharga Rp 80 ribu perkilo, kemudian ada juga minyak goreng, gula dan beras juga mereka sediakan," ungkapnya.

Sedangkan Toko Tani Indonesia, menyediakan beras lokal dengan harga murah seharga Rp 8.800 per kilo.

"Kemudian ada juga Indomaret dan Alfamart ya, kami minta kepedulian mereka, karena mereka banyak membuka titik cabang di Kabupaten Sambas. Kami minta kepedulian mereka untuk masyarakat Kabupaten Sambas. Kemarin sewaktu di Jawai mereka semua juga ikut," jelasnya.

Digelarnya Pasar Murah tersebut oleh pihaknya, lantaran telah melihat situasi lonjakan harga sejumlah barang kebutuhan pokok.

"Sangat melonjak seperti daging ayam dan telur. Telur sekarang harganya ada yang Rp 25 ribu per kilo dan ada yang Rp 26 ribu per kilo. Jadi dengan disini kami adakan pasar murah, harga di sini kami subsidi, jadi sekilonya telur itu disubsidi sekitar Rp 4 ribu sampai Rp 5 ribu per kilo," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Nisa Azwarita mengungkapkan, kegiatan Pasar Murah yang digelar pihaknya di halaman Masjid Agung Babul Jannah, Sambas, Rabu (30/5/2018).

Merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sudah digelar di Jawai.

"Kemarin kami juga sudah menggelar Pasar Murah di Jawai, sebanyak 5 ton di Jawai. Kalau di Sambas ini kami bagi, jadi tanggal 4 Juni 2018 nanti juga akan ada di Sajad. Kami bagi, sehingga jumlah semuanya ada 25 ton. Kemudian yang di sini kami juga menggandeng pihak ketiga, ada Bulog, ada Indomaret, Alfamart, Unilever dan Toko Tani Indonesia dari Dinas Pertanian," ungkapnya, Rabu (30/5/2018).