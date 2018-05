Cara Suporter Persib Sampaikan Dukungan Moril untuk Surabaya, Bikin Terharu!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komunitas penggemar Persib Bandung, Viking Club Bandung (VCB) atau Bobotoh, memberikan persembahkan koreografi dalam pertandingan kontra PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Bandung, Rabu (23/5/2018) malam.

Koreografi itu merupakan bentuk dukungan terhadap Surabaya dan Persebaya yang diganggu teror bom.

Koreografi yang dibuat oleh Creative Division 1933 dari VCB menggambarkan tiga pemain Persib dan Persebaya bergandengan.

Tak ketinggalan ikon kota Surabaya, patung Sura dan Buaya hadir di sisi atas koreografi tersebut.

Im Bob, sang kreator, menjelaskan proses pengerjaan selama 12 jam.

"Sudah dari malam di stadion sampai jam 3 subuh. Penggambaran selama 12 jam. Jadi total dua hari selama pemasangan," ujar Bob, Rabu (23/5/2018).

Pengerjaan dipercepat karena kondisi hujan yang mengguyur Bandung selama beberapa hari ke belakang.

"Karena hujan, jadi dipindah ke Stadion Sidolig tapi masih hujan jadi pengerjaannya dipindah ke ISBI," lanjutnya.

Dia menilai, tema yang dihadirkan lebih bersifat kemanusiaan.

Melihat Persib gagal bertandang ke Surabaya pada pekan kesembilan liga 1 pada Sabtu (19/5/2018) lalu.

"Sebelumnya Creative Division sendiri sempat mau mengelar koreo di Surabaya, tapi karena pertandingannya ditunda jadi gagal," lanjut Bob.

Ia menjelaskan, koreografi ini dipersembahkan jika ada kejadian tertentu atau momen tepat untuk memberikan dukungan kepada Persib.

Sebelumnya, pelatih Persib, Mario Gomez, dibuat terharu atas koreografi yang dipersembahkan untuknya.

Bob mengatakan, bila momennya pas dan rekan-rekannya bersemangat untuk mengerjakan, maka hasilnya bakal maksimal. (*)

