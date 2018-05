Elegan dan Kekinian, Begini Tampilan All New Ertiga

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - All New Ertiga hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya.

Branch Manager, Hendri Kurniawan mengatakan dari sisi eksterior, All New Ertiga menerapkan desain progresif yang khas dan menarik.

Tampilan premium pada interior All New Ertiga dilengkapi dengan desain dashboard baru tampak lapang dengan aksen guratan ornamen kayu.

Head unit touch screen memudahkan pengoperasian entertainment yang tersambung melalui bluetooth sehingga meningkatkan kebanggaan dan kepraktisan pemilik All New Ertiga sebagai mobil keluarga modern dan premium.

Desain flat bottom steering wheel baru yang dilapisi oleh aksen kulit menghadirkan kesan lebih modern, stylish sekaligus elegan.

Bagian seat didominasi nuansa beige dengan two tone color (GL, GX) dari bahan fabric high grade membuat All New Ertiga tampak elegan dan meningkatkan faktor kenyamanan.