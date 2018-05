Tri Rismaharini Temui Keluarga Korban Bom! 'Bapak Kamu Itu Pahlawan, Nak'

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menemui keluarga Aloysius Bayu, kepala keamanan Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya, Jawa Timur, yang menjadi korban tewas dalam peristiwa ledakan bom di gereja itu, Minggu (13/5/2018).

Foto Risma bertemu putra Aloysius Bayu ramai diperbincangkan setelah diunggah di akun Twitter Humas Kota Surabaya atau @BanggaSurabaya, Senin (14/5/2018).

Dalam foto itu disebutkan, Risma sedang tersenyum kepada anak Aloysius Bayu yang sedang digendong seorang kakek.

Anak itu hanya memandangi Risma.

'Bapak kamu itu pahlawan, Nak'. Satu kalimat yang diucapkan berulang kali oleh Bu Risma kepada anak kedua Alm Aloysius Bayu Rendra Wardhana saat mengunjungi rumah korban sore ini," demikian bunyi keterangan foto tersebut.

"Aksi heroik alm Aloysius yang menghalangi teroris masuk ke dalam Gereja Santa Maria Tak Bercela, kemarin," lanjut bunyi keterangan tersebut.

Aloysius Bayu meninggal dunia dalam peristiwa ledakan bom di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Jalan Ngagel Madya, Minggu (13/5/2018) pagi.

Bayu meninggal setelah motor pembawa bom yang berusaha dihalaunya meledak.

Dia dikenal sebagai koordinator keamanan Gereja Santa Maria Tak Bercela.

Saat kejadian, Bayu berusaha menghadang teroris masuk ke dalam gereja. Dia dinilai sebagai pahlawan atas insiden tersebut.

