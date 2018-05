4 Kisah Plastic Surgery di Korea dengan Alasan Mengejutkan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Banyak hal yang dilakukan untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal.

Cara yang diambil juga beragam mulai dari gaya hidup sehat sampai plastic surgery.

Baca: Yuk! Intip 5 Gaya Fashion Liburan Selebgram Tiara Pangestika

Kamu tau dong ya salah satu negara terkenal dengan plastic surgerynya? Yup! Korea.

Kali ini negara Ginseng ini ternyata punya acara yang realityshow 'Let Me In'.

Baca: 5 Potret Samuel Zylgwyn Jadi Ayah Baru

Acara ini mengisahkan orang-orang yang melakukan operasi plastik dengan alasan tertentu.

Coba kita lihat aja yuk! Kisah plastic surgery di acara tersebut.

1.Jang Ye Seul