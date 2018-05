Persija Vs Persib Ditunda, Pelatih Berlisensi A AFC Sebut Juara Liga 1 Musim Ini Sudah Ketahuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pelatih berlisensi A AFC yang kini menukangi Persika Karawang, Ricky Nelson, blak-blakan perihal tim juara Liga 1 2018.

Mantan juru taktik Borneo FC tersebut buka suara terkait hal yang cukup mengejutkan di akun Twitter miliknya.

Cuitan tersebut muncul setelah adanya keputusan PT Liga Indonesia Baru menunda partai besar Persija Jakarta kontra Persib Bandung.

Partai kedua tim sejatinya dijadwalkan bermain pada, Sabtu (28/4/2018) dan resmi duiundur pada, Sabtu (30/6/2018).

"Kalau lawan si A ditunda dan lawan si B dijadwal ulang, kayaknya sudah kelihatan siapa yg akan juara di Liga 1 tahun ini," tulis Ricky Nelson dalam cuitannya.

Tak heran, cuitan bernada satir tersebut lantas mendapat ribuan reaksi dari pengguna Twitter.

Hingga berita ini diturunkan, ada sekitar 280 komentar, 1.000 retweet, dan 700 likes yang menanggapi cuitan Ricky.

Sejauh ini cuitan tersebut masih menimbulkan spekulasi terkait tim mana yang dimaksud. (*)

