SPG Cantik Ini 10 Hari Raup Pendapatan Rp 10 Juta! Plus Make Up Gratis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tidak hanya parade mobil dan motor terbaru, kehadiran para usher atau Sales Promotion Girl (SPG) di ajang pameran otomotif Internasional Motor Show (IIMS) 2018 yang berlangsung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta sejak Kamis (19/4) hingga 29 April itu juga memikat perhatian pengunjung.

Tampilan para SPG sebagai penyambung tamu dalam event IIMS 2018 di berbagai booth peserta pameran tak kalah mengkilap dibandingkan mobil dan motor yang mereka perkenalkan kepada pengunjung.

Dibalik kecantikannya, upah para SPG di event IIMS 2018 cukup fantastis.

Untuk SPG Motor Mewah dan classic saja dalam satu kali event bisa meraup pendapatan sebesar Rp 3 hingga Rp 7 juta.

Seperti apa yang dikatakan oleh Zora Rahman salah seorang SPG yang bertugas di booth Royal Enfield membocorkan tentang penghasilannya.

Dia mengaku mendapat gaji Rp 700 ribu per shift kerja per hari plus konsumsi dan make up dari pihak perusahaan.

Satu shift-nya dia jalani dengan durasi tujuh jam kerja mulai dari pukul 10.00 hingga pukul 17.00 WIB.

Jika ditotal selama 10 hari bekerja selama IIMS 2018 berlangsung mulai dari 19 hingga 29 April 2018, Zora menerima pendapatan sekitar Rp 7.700.000. "Rp 700.000 per shift. Penginapan sih enggak (ditanggung), tapi makan sih iya sama make-up," ungkap Zora.