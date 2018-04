Unggah Foto Remaja di Kolam Renang, Netter: Tatapan Luna Maya Bikin Serangan Jantung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Luna Maya memamerkan kebersamannya dengan teman-temannya semasa remaja.

Satu di antaranya ketika berada di kolam renang.

Dalam foto tersebut, Luna Maya sedang bersama dua sahabatnya.

Satu di antaranya ia sebuat sebagai Nia.

Rupanya, saat foto ini diunggah sebagai pengingat kalau Nia sedang berulang tahun.

“Happy birthday dear @nia.jz I hope your birthday is full of sunshine and rainbow and love and laughter,” tulis Luna.

Mantan kekasih Ariel Noah ini hanya mengenakan pakaian renang.

Ia berbaring di tepi kolam renang bersama sahabat-sahabatnya.