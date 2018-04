Tonton Videonya! Diduga Istri Sah dan Selingkungan, Dua Wanita Ini Saling Pukul di Tempat Umum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beredar video dua wanita saling pukul di tempat umum. Video berdurasi 57 detik ini diunggah Loezirone Loezir di akun media sosial Facebooknya, Senin (16/4/2018).

Dalam postingannya, dia menulis "HEbooh.... Akibat cemburu dilabrak ISTRINYA.... Kejadian di Kelapa tujuh"

Peristiwa itu terjadi di tempat umum dan disaksikan banyak orang. Keduanya seakan tak menghiraukan ramainya orang yang melihatnya.

Kendati banyak orang, tak satu pun melerai keduanyanya. Bahkan, satu darinya hingga terlepar pakaian hingga dalamannya.

Setelah beberapa lama berkelahi, akhirnya kedua wanita ini dipisahkan oleh warga yang menyaksikan perkelahian keduanya.

Seperti apa peristiwanya tonton video di bawah ini.

Hingga Rabu (18/4/2018) video tersebut sudah di tayang 204.247 kali dan dibagikan 4.498 kali dan dikomentari banyak orang.

"Bukan ditolongnya malah dibiarin berantem," komen Ines Cintia.

"Sorry to say, pelakornya "nggak kece" itu yang sorak sorai dan yang ngrekam kurang kerjaan, malu jadi cowok, bukannya bantu lerai malah asyik nonton. Deuh," komen Evi Ilismawati dengan nada kesal.

"Sudah pada gila, yang di sekitar juga ikut gila, nggak punya otak, ngak punya hati. Bukan di pisah kan malah jadi tontonan dan sorakan," kesal Dessy Krisna Wati Zama.

"Dia tu, laa klo punya suami kurang ajar, yang jadi korban adalah prempuan," terang Yauma.

"Aneh tu manusia-manusianya disitu, kok malah senang lihat orang berantem dibuat Vidio pula," komen Lisa Maria.

"Untuk itu, yang permpuan sudah tau laki orang, dahla jangan ganggu," saran Asmaul Husnah.