Video Singkat yang Berkesan Bagi Destaria Saat Berkunjung ke Kantor Tribun Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Mempelajari dunia industri secara ril jadi tujuan dari berkunjungnya 105 siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Singkawang ke kantor Tribun Pontianak, Rabu (11/04/2018).

Tak heran, berbagai 'sajian' dalam momen inipun menjadi magnet menarik bagi siswa.

Seperti halnya saat redaktur Tribun Pontianak memutarkan sebuah video singkat terkait company profile Kompas Gramedia (KG), group bisnis di mana Tribun Pontianak bernaung.

Tak berkedip siswa menikmati video itu, bahkan beberapa di antaranya tampak merekam video tersebut di smartphone pribadinya.

Satu di antaranya adalah Destaria (17). Siswa kelas II Akuntansi SMAN 2 Singkawang ini, mengaku terkesan dan mendapatkan inspirasi dari video singkat itu.

Termasuk di antaranya adalah orang terakhir yang merupakan qoute dari founder KG,

Dapat dipercaya adalah modal Jakob Oetama yang berbunyi 'dapat dipercaya adalah modal'.

"Pesan terakhirnya sangat berkesan sekali buat saya," pungkasnya.

