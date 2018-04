Ivan Gunawan Mesra dengan Miss Grand Thailand, Warganet Bandingkan Sama Ayu Ting Ting

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Presenter Ivan Gunawan baru-baru ini banyak mengunggah foto dengan seorang wanita cantik.

Dia adalah tak lain dan tak bukan Faye Malisorn, Miss Grand Thailand 2016.

Mali sendiri didapuk sebagai brand ambasador produk kosmetik milik Ivan Gunawan.

Baca: Kodim 1201 Mpw Siapkan 2 SSK Amankan Pilkada

Tak hanya mengunggah foto dengan terlihat mesra, Igun begitu sapaanya juga membubuhkan caption so sweet.

Dari pantauan tribunpontianak.co.id, ada 5 foto yang menampilkan kebersamaan antar keduanya.

@ivan_gunawan Do you ever get areally good hug from someone effortless beauty ambassador @ivangunawan_cosmetics @faye_malisorn

Foto pertama ketika keduanya seperti berada di pusat perbelanjaan.

Baca: Besok Masa Perbaikan DPS Akan Selesai, KPU Sintang Akan Tetapkan DPT