Meski Tuai Kritikan Juri, Tidak Ada yang Pulang di Top 3 Indonesian Idol 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Babak Top 3 Spektakuler Show Indonesian Idol 2018 telah selesai digelar pada hari Senin (2/4/2018) sejak pukul 21.00 WIB hingga Selasa dini hari tadi.

Ada tiga kontestan yang tampil dalam ajang tersebut.

Ketiga kontestan yang dimaksud adalah Maria Simorangkir, Ahmad Abdul, dan Joanita Chatarine.

Di segmen pertama, ketiga peserta akan berduet dengan tiga penyanyi tanah air.

Abdul berduet dengan Yura Yunita membawakan lagu Cinta dan Rahasia yang dipopulerkan oleh Glen Fredly.

Maria dan Band Kotak membawakan lagu berjudul Terbang.

Joan bersama Krisdayanti menyanyikan lagu Mahadaya Cinta.

Lalu, di segmen kedua, ketiga peserta tampil secara solo di hadapan juri.

Abdul membawakan lagu Shut Up and Dance karya Walk The Moon.

Maria dengan lagu New Rules milik Dua Lipa.