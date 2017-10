Tangan Sophia Latjuba Digigit Anjing, Lukanya Bikin Merinding!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sophia Latjuba terkena gigitan seekor anjing di bagian tangannya, pada Minggu (15/10/2017).

Kekasih Ariel NOAH itu, mengunggah foto di akun Instagramnya yang memperlihatkan sebuah tangan bekas tercabik.

Karena hal ini, ibu dua anak itu harus menerima pengobatan untuk menutup luka dan pendarahan.

Rupanya Sophia bukan digigit anjing peliharaannya sendiri.

Meskipun begitu, artis 47 tahun itu mengaku tetap akan mencintai anjing.

"Hari ini anti-klimaks kena gigitan anjing. And no, it wasn’t one of my dogs.

Kejadian seperti ini tidak boleh menyalahkan anjingnya.

Kadang salah ownernya, kadang juga salah manusia yang mencoba approachnya.

I will always love them to death. This is just a big learning experience.