Kalahkan Aktris Dunia Lainnya, Marsha Timothy Raih Penghargaan Internasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia patut berbangga dengan prestasi yang dimiliki para artisnya.

Bererapa artis bahkan mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang penghargaan Internasional.

Tak cuma masuk nominasi, artis-artis berbakat ini juga memenangkan penghargaan lho.

Hal ini juga diraih oleh artis Marsha Timothy beberapa waktu lalu, lewat perannya dalam film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak.

(Baca: 10 Pria atau Wanita Melajang Sampai Usia 40 Tahun, Jangan-jangan ! )

Lewat caption yang ditulis, pemeran Marlina ini mengungkapkan rasa syukurnya.

"Im honored and humbled to accept this award... Alhamdulillah (emoji)❤️ #Repost @moulysurya (@get_repost), tulis istri Vino G Bastian dalam postingannya.

(Baca: Tak Harus Minum Obat Kuat, Ini Rahasia Menjadi Pria Perkasa dan Tahan Lama di Ranjang )

Caption di atas ditulis sebelum caption repost-an postingan Mouly Surya.

Dalam postingannya, Mouly Surya menuliskan keberhasilan Marsha memenangkan penghargaan Film Festival 'Sitges International Fantastic Film Festival sebagai aktris terbaik.