Jet Li Tersanjung dan Doakan Presiden Halimah Yacob

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGAPURA - Aktor laga ternama Jet Li mengucapkan selamat melalui laman Facebook-nya, Jumat (15/9/2017), kepada Halimah yang terpilih sebagai Presiden kedelapan Singapura.

Aktor berusia 54 itu menuliskan bahwa dia sangat senang mengetahui Halimah adalah penggemarnya serta film-film yang dibintanginya.

Aktor kawakan yang sudah membintangi puluhan film inipun mengharapkan Halimah akan sukses menjalani tugas kepresidenannya itu.

"Saya sangat tersanjung dan merasa terhormat. Ibu Presiden, semoga Anda sukses di jabatan baru Anda," tulis Jet Li di Facebook.

Dalam wawancaranya dengan majalah lifestyle Her World Singapura, Halimah menceritakan bahwa dia adalah penggemar film-film kungfu dan martial arts. Jet Li tidak lain adalah aktor favoritnya.

Ketika ditanya film Jet Li manakah yang disukainya, Halimah menyebut Fearless yang dirilis di tahun 2006.

Politisi perempuan berusia 63 tahun itu juga sangat menyukai lagu tema dari serial Once upon a Time in China yang melambungkan nama Jet Li.

Jet Li menjadi warga negara Singapura sejak tahun 2009 setelah melepas 20 tahun kewarganegaraan Amerika Serikat yang dipegangnya.

Dia disebut memilih Singapura untuk pendidikan dua putrinya.

Jet Li tinggal di sebuah bungalow tiga lantai super mewah berlokasi di Binjai Park, daerah mewah Bukit Timah.