Diare Mulai Serang Warga, Ratusan Pasien Antre di Puskesmas Sungai Durian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Antrean pasien membludak di Puskesmas Sungai Durian, Selasa (5/9/2017). Para pasien yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa.

Antrean mencapai hingga ratusan orang. Rata keluhannya sakit diare paling banyak, lainnya ISPA, demam dan keluhan lainnya.

Musim peralihan cuaca dari panas ke musim penghujan rentan munculnya penyakit. Beberapa di antaranya ibu-ibu menggendong bayi.

"Saya sakit batu demam dan diare juga. Anak saya juga sama begitu. Makanya ke puskesmas karena sudah tidak mampu dari 3 hari yang lalu. Anak saya, nangis terus," kata seorang ibu, Suherni sambil membawa bayinya berusia 1,5 tahun bernama Arzan.

Datang sejak pagi, hingg siang hari belum kebagian pemanggilan. Akhirnya, memilih pulang lantaran tidak tahan berdiri saking banyaknya antrean, ditambah anaknya yang rewel lantaran sedang sakit.

"Kebanyakan memang tadi itu, sakit diare semuanya. Saya tak tahan nunggu antrean. Makanya saya pulang dulu karena rumah dekat juga dari puskesmas. Mungkin nanti balik lagi sekitar pukul 14:00 wib," ungkapnya.

Sakit diare yang dialami Suherni bersama anaknya, hampir bersamaan. Sebelumnya masih bisa ditahan, namun selama dua hari semakin parah. Anaknya juga terus menangis. Apalagi ditambah batuk dan demam.

"Kasian sekali anak saya ini. Karena tahunya hanya nangis saja. Saya sendiri juga sakit jadi bingung sekali. Makanya, ini mau berobat supaya cepat sembuh. Terutama anak saya ini," pungkasnya. (sid)

