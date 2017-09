Khatib Salat Id Ajak Teladani Nabi Ibrahim

Citizen Reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Komando Resort Militer (Korem) 121/Abw menyelenggarakan Salat Ied Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah atau Tahun 2017 di lapangan Makorem 121/Abw, 1 Sintang, Jumat (1/9/2017).

Pada salat Ied itu, ikut serta Danrem 121/Abw Brigjen TNI Bambang Ismawan, para Kasi, Pasi Korem 121/Abw, Kabalak Aju jajaran Korem 121/Abw, Ketua Persit KCK Koorcabrem 121 PD XII/Tpr Ny Shinta Bambang Ismawan dan jajaran Korem beserta keluarga bersama masyarakat sekitar dari berbagai lapisan berjalan khusyuk dan lancar.

Dalam khotbahnya, Ustaz Asban Noor asal Ketapang mengatakan Idul Adha atau Idul Qurban adalah ibadah ritual yang diangkat dari kisah Nabi Ibrahim as yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih putranya yakni Nabi Ismail as.

“Ibrahim merupakan bapak dari agama-agama samawi. Sebagaimana dikisahkan dalam Alquran adalah teladan sempurna dari manusia yang hidup sesuai dengan fitrahnya,” ucapnya.

Dengan fitrahnya yang murni, dia memperoleh kebenaran bahwa hanya ada satu Tuhan di atas segala makluk.

Dia berjuang melawan kemusyrikan dan penindasan di tengah-tengah masyarakatnya. Meskipun harus diusir dari kampung halaman sendiri oleh kaumnya, bahkan oleh bapaknya sendiri.

“Dengan keteguhan dan ketabahan, Nabi Ibrahim as menunjukkan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Sesungguhnya ia telah memperoleh makna qurban yang dimaksud yaitu keikhlasan hati, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” jelasnya.

Ustaz menambahkan Qurban artinya pendekatan yaitu pendekatan kepada Allah. Setiap perbuatan yang mempunyai dampak pendekatan diri kepada Allah adalah suatu bentuk perbuatan qurban.

“Demikian hal yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as. Yang dinilai Allah bukanlah penyembelihan anaknya, tapi keiklasan hati, ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim as dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT,” tukasnya.

Usai melaksanakan Salat Idul Adha 1438 H ijriyah, Danrem 121/Abw didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 121 PD XII/Tpr serta para Kasi Rem 121/Abw menyerahkan hewan Qurban secara simbolis kepada Kabintalrem 121/Abw Lettu Inf Hendi sebagai ketua pelaksana pemotongan hewan qurban.

Hewan kurban terdiri dari satu ekor lembu dan dua ekor kambing yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. (*)