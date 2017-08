6 Fakta Menarik tentang Dakota Johnson, Dari Suka Tampil Vulgar sampai Foto Bugilnya Tersebar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dakota Mayi Johnson adalah aktris dan model Amerika Serikat.

Ia dikenal karena peran utama dalam sitkom pendek Fox Ben and Kate (2012–2013) dan penampilannya di film The Social Network (2010), Beastly (2011), 21 Jump Street (2012) dan permainan video Need for Speed (2014).

Johnson lahir di Austin, Texas, putri dari aktor pemenang Golden Globe Don Johnson dan aktris nominasi Academy Award Melanie Griffith.

dakota/filmibeat.com

Di sisi ibunya, dia adalah cucu dari eksekutif periklanan dan mantan aktor anak-anak Peter Griffith dan aktris pemenang Golden Globe Tippi Hedren, dan keponakan aktris Tracy Griffith dan desainer produksi Clay A. Griffith.

Ayah tirinya adalah Antonio Banderas.

Dia memiliki enam saudara tiri yaitu empat di sisi ayahnya dan dua di sisi ibunya.

5 Fakta tentang Dakota Johnson yang belum diketahui banyak orang.

1. Tampil Vulgar di Film Erotis

Dakota Johnson terkenal berkat film erotis Fifty Shades of Grey.