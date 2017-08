Dua Bulan Operasi Samsat Drive Thru Raih Penerimaan Rp 1,1 Miliar

Petugas sedang bekerja di Samsat Drive Thru Kota Pontianak di komplek Museum Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kamis (10/8/2017)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKP) Kalbar, Samuel mengatakan, sebelum dilakukan launching pada hari ini telah dilakukan uji coba pelayanan untuk memastikan tidak terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan nantinya.

Untuk sementara yang menjadi kendala adalah belum stabilnya layanan jaringan sehingga mempengaruhi pengoperasian aplikasi samsat.

Sejak dilakukan uji coba pelayanan Samsat Drive Thru mulai tanggal 2 Juni 2017 hingga per tanggal 22 Juni 2017 sebelum cuti bersama lebaran, Samsat Drive Thru mampu meraih penerimaan PKB sebesar Rp 545.514.700,00.

(Baca: Mau Bayar Pajak Kendaraan? Ini Tempat Pelayanan Samsat di Kalbar )

"Sementara pada bulan Juli yang lalu penerimaan Samsat Drive Thru mencapai Rp 601.992.600,00 sehingga total penerimaan Samsat Drive Thru selama 2 bulan adalah sebesar Rp. 1.147.507.300,00," ungkapnya, Kamis (10/8/2017).