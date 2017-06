Bayar Pajak Kendaraan di Drive Thru Samsat Pontianak, Tidak Perlu Turun Dari Kendaraan

Seorang wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak di gerai Drive Thru Samsat Pontianak yang berlokasi di komplek Museum, jalan A Yani, Pontianak, Kalbar, Jumat (2/6/2017) pagi.Drive Thru Samsat Pontianak dibangun guna memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus turun dari kendaraannya. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA

Petugas sedang memberikan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak di gerai Drive Thru Samsat Pontianak yang berlokasi di komplek Museum, jalan A Yani, Pontianak, Kalbar, Jumat (2/6/2017) pagi.TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anesh Viduka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Guna memberikan kemudahan dan kenyaman kepada wajib pajak kendaraan bermotor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalbar membangun Drive Thru Samsat Pontianak di komplek Museum, jalan A Yani, Pontianak, Kalimantan Barat.

Untuk membayar pajak di gerai Drive Thru Samsat Pontianak ini wajib pajak tidak perlu lagi turun dari kendaraannya, karena loket pembayarannya sudah dirancang sedemikian rupa agar wajib pajak bisa langsung membayar dari kendaraannya kepada petugas loket.

"Ini adalah salah satu upaya dari Pemda untuk memberikan pelayanan, mendekatkan pelayanan, memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan adanya fasilitas Drive Thru Samsat ini wajib pajak dimudahkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor tidak harus turun dari kendaraannya, Drive Thru Samsat ini menambah pelayanan yang sudah ada, jadi sekarang tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak," jelas kepala BPKPD Kalbar, Samuel saat meninjau hari pertama uji coba pelayanan pajak kendaraan bermotor di gerai Drive Thru Samsat Pontianak, Jumat (2/6/2017) pagi.

Gerai Drive Thru Samsat Pontianak ini buka setiap hari, kecuali hari libur nasional.

Berikut jam operasionalnya.

Senin-kamis, pukul 08.00-13.00 WIB.

Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB.

Sabtu, pukul 08.00-12.00 WIB.

Minggu, pukul 09.00-20.00 WIB.