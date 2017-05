Syahrini Posting Foto Terbaru! Netizen: Semoga Allah Mengampunimu

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beberapa jam yang lalu, Syahrini mem-posting foto dirinya di akun Instagram @princessyahrini. "No Beauty Shines Brighter Than That Of A Good Heart !!!" tulis Syahrini dalam keterangan foto tersebut.

Foto ini pun menjadi viral, apalagi penampilan Syahrini yang tidak lagi mengenakan hijab.

Baca: Tampil Bercadar saat Ibadah Umroh, Syahrini Banjir Pujian

Jika sebelumnya sosialita Indonesia itu selalu mendapat pujian dari netizen, kali ini komentar sebagian besar netizen bernada cibiran dan beberapa di antaranya mendukung sang princess.

Berikut ini komentar netizen;

@kami_kebaya: Seksi deh incess

@nuue_: baru umroh teh masa bajunya begitu

@diahtryswandani: Cantik teh

@mytha_calaca: Telanjang aja mbak nanggung kali kau ituu