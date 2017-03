Berdiri 14 Tahun, Ini Program Unggulan Ihya Tour dan Travel 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Staff Officer Ihya Tour dan Travel, Muchammad Ariffin mengatakan Ihya Tour dan Travel sudah berada di Kota Pontianak sekitar 14 tahun dan mempunyai izin resmi dari Kementrian Agama serta memiliki banyak program unggulan umroh mulai Rp. 19 jutaan.

"Ihya Tour dan Travel sudah berada di Kota Pontianak sekitar 14 tahun, Alhamdulillah sudah mempunyai izin resmi dari Kementrian Agama yang kantor pusatnya di Kota Pontianak," katanya.

Ariffin sapaan akrabnya mengatakan, Ihya Tour dan Travel mempunyai beberapa produk unggulan, seperti Umroh akhir tahun di bulan Desember sekitar 9 hari, Umroh Reguler di bulan Januari, Maret dan November sekitar 9 hari, Umroh Ramadhan sekitar 12 Hari, Umroh Plus sekitar 11 hari, Umroh Group Berjemaah Terencana sekitar 9 hari, Private Umroh dan Haji Khusus.

"Sistem haji khusus tanpa antri, ikhtiar jika visa terbit harus berangkat, dan jika tidak terbit uang dikembalikan 100% namun lebih mahal dibandingkan haji plus pemerintah, begitu juga Private umroh para peserta umroh diperbolehkan memilih pesawat, hotel dan makan sendiri namun harganya berbeda dengan yang reguler," tuturnya.

Menurut Arifin harga paket umroh juga agak mahal ketika di dua big sesion, yaitu umroh akhir tahun pada bulan Desember dan umroh pada bulan Ramadhan, mahalnya harga tersebut karena momen liburan, dan pemotongan kuota visa yang harga visa naik karena juga memasuki musim haji.

"Alhamdulillah untuk paket umroh reguler di bulan Maret, November 2017 sampai Januari 2018 sudah terisi," katanya.

Ariffin menjelaskan, Ihya Tour dan Travel juga mempunyai program unggulan lainnya, yaitu umroh reguler hanya dengan Rp. 19 jutaan, kemudian program umroh dulu bayar setelah pulang yang menggunakan sistem perbankkan syariah dengan pembiayaan syariah dan berkerjasama berbagai bank syariah di Indonesia.

"Untuk mendaftar umroh bisa dengan mengunjungi agen resmi Ihya Tour dan Travel atau hub Call Center dinomor 081348068533-082154591655, mengisi aplikasi pendaftaran, melakukan pelunasan atau DP biaya umroh sesuai pilihan, dan serahkan dokumen pelengkap," katanya

Ariffin juga menghimbau untuk mengikuti Ihya Tour dan Travel dimedia sosial seperti akun Youtube Ihyatour yang berisi video rangkaian umroh ihya tour dan travel, serta bisa juga mendownload aplikasi untuk android di app store travel umroh dan haji (Ihya tour).

Mengenai legalitas dan perizinan, Ihya Tour dan Travel mengantongi beberapa izin seperti:

1. Kep. Menkumham RI di Jakarta No : AHU-38533.AH.01.01.Tahun 2009

2. Asita : Nomor : 0152/XV/DPP/2010

3. Izin tempat usaha BP2T Pemerintah Kota Pontianak No : 503/1472/BP2T/R-II/2011

4. TDUP No : 503/82/BP2T/TDUP/R-III/S/2012

5. TDP No : 14.03.1.63.02826

6. NPWP No : 02.991.143.5-701.000

7. Bank Garansi

8. SK Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama RI Jakarta No : D-255/2013

9. Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji No Anggota : 288/2013,".