Drop Of Youth, Produk Anti Aging Ikonik The Body Shop

Suasana di The Body Shop Store Ayani Megamal Pontianak, Rabu (28/12/2016).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ada beberapa hal di dunia ini yang tak bisa ditolak oleh siapapun.

Satu di antaranya masalah penuaan akibat bertambahnya usia.

Namun, dengan perawatan yang baik terhadap tubuh, efek penuaan ternyata dapat ditunda.

Terutama dengan menggunakan aneka produk anti penuaan (anti aging) pada kulit, sehingga tampak lebih segar.

Satu dari perusahaan ritel kosmetika asal negeri Ratu Elizabeth (United Kondom - UK), The Body Shop disebut punya formulanya.

Hal inipun diwujudkan dalam bentuk sebuah produk yang diberi label Drop Of Youth Concentrate.

"(Drop Of Youth Concentrate-red) Fungsi utamanya itu untuk regenerasi sel kulit. Merangsang pertumbuhan sel kulit baru untuk anti aging (pencegahan penuaan pada sel kulit)," ujar Beauty Care Specialist The Body Shop Store Ayani Megamal Pontianak, Eka Novianti, Rabu (28/12/2016).

Eka memaparkan, Drop Of Youth, bisa dibilang sebagai produk yang paling digemari (best seller) di The Body Shop Store.

"Ini juga produk ikonik-nya The Body Shop," sambungnya.