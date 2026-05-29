Nikmati Momen Libur Sekolah Anak dengan Aktifitas Seru di Swiss-Belinn Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Dalam rangka menyambut musim libur sekolah tahun ini, Swiss-Belinn Singkawang menghadirkan promo spesial bertajuk “School Holiday Specials” yang dirancang untuk memberikan pengalaman liburan keluarga yang menyenangkan dan berkesan.

Melalui promo ini, para tamu dapat menikmati diskon hingga 20 % untuk periode pemesanan mulai 19 Mei – 31 Agustus 2026 dengan periode menginap 10 Juni – 31 Agustus 2026 menggunakan kode promo SCHOOL15 di swiss-belhotel.com.

Tidak hanya itu, pengalaman menginap juga semakin lengkap dengan berbagai aktivitas menarik untuk anak-anak serta promo makanan khusus anak-anak.

Sebagai bagian dari rangkaian program liburan sekolah, Swiss-Belinn Singkawang juga mengadakan Kids Cooking Class – Membuat Pizza yang akan berlangsung pada 28 Juni 2026 di BaReLo / Pinggir Kolam Renang Swiss-Belinn Singkawang.

Dalam kegiatan ini, anak-anak akan diajak belajar membuat pizza dengan cara yang menyenangkan dan interaktif bersama tim hotel.

Selain pengalaman memasak, peserta juga akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti membawa pulang hasil pizza buatan anak, aktivitas seru melipat napkin, menari bersama Bernie, gratis berenang, mendapatkan sertifikat, voucher F&B dan merchandise berapa topi chef dan juga apron.

Program ini diharapkan dapat menjadi pilihan aktivitas edukatif sekaligus hiburan bagi keluarga selama masa liburan sekolah.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman staycation keluarga yang lebih berkesan, bukan hanya melalui kenyamanan menginap, tetapi juga melalui aktivitas yang dapat dinikmati bersama anak-anak,” ujar Denny Indra Setiawan, General Manager

Untuk reservasi, anda dapat langsung menghubungi kami melalui Whatsapp 0896 2902 8332 ,0895-2303-3226 dan 0878-2799-2244 taupun mengunjungi Instagram kami di @swissbelinnsingkawang untuk informasi lebih lanjut mengenai promo libur sekolah ini.

