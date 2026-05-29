Tinjau Sekolah Rakyat di Kalbar, Menteri Dody Apresiasi Dukungan Danantara dan TNI untuk Percepatan

TINJAU PROGRES - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Pemprov Kalbar di Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada Kamis 28 Mei 2026. Tiga Sekolah Rakyat yang tengah dibangun di Kalbar meliputi SR Pontianak, SR Singkawang, dan SR Pemprov Kalbar.

Ringkasan Berita: Menteri Dody mengatakan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam dukungan pendanaan dan tenaga kerja di tengah waktu pelaksanaan yang sangat terbatas.

Kementerian PU tetap optimistis seluruh pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat dapat diselesaikan tepat waktu sehingga dapat mulai digunakan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengapresiasi dukungan Danantara dan Panglima TNI dalam membantu percepatan pembangunan Sekolah Rakyat khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Dukungan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan target penyelesaian pembangunan dapat tercapai tepat waktu pada 20 Juni 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Dody saat meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Singkawang, Kamis 28 Mei 2026. Tiga Sekolah Rakyat yang tengah dibangun di Kalbar meliputi SR Pontianak, SR Singkawang, dan SR Pemprov Kalbar. Adapun SR Singkawang dan SR Pemprov Kalbar berada di wilayah Kota Singkawang.

Menteri Dody mengatakan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam dukungan pendanaan dan tenaga kerja di tengah waktu pelaksanaan yang sangat terbatas.

“Saya mengapresiasi dukungan Danantara, khususnya Pak Dony Oskaria, yang membantu mendorong dukungan pendanaan agar pekerjaan di lapangan bisa terus berjalan.

Saya juga berterima kasih kepada Panglima TNI atas bantuan tenaga yang diberikan untuk mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, dukungan tersebut sangat membantu dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan, terutama terkait kebutuhan tenaga kerja dan percepatan pengadaan material konstruksi.

“Kalau dukungan pendanaan dan tenaga tersedia, progres pekerjaan tentu bisa lebih cepat. Karena itu kami terus berkoordinasi agar seluruh kebutuhan percepatan dapat terpenuhi,” ujar Menteri Dody.

Di tengah percepatan pembangunan yang berpacu dengan waktu, Menteri Dody menegaskan Kementerian PU tetap optimistis seluruh pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat dapat diselesaikan tepat waktu sehingga dapat mulai digunakan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

“Harus optimistis. Kalau saya tidak optimistis, bagaimana yang lainnya? Optimisme itu yang pertama supaya kita bisa berpikir apa yang harus dikerjakan agar selesai tepat waktu,” katanya.

Menteri Dody menambahkan kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan percepatan dapat segera dipenuhi sekaligus memastikan progres pekerjaan sesuai laporan yang diterima.

“Saya ingin memastikan apa yang kurang dan apa yang belum. Jadi laporan yang saya terima bukan sekadar laporan di atas kertas, tetapi saya cek langsung di lapangan supaya semuanya bisa ter-deliver on time,” ujar Menteri Dody.

Berdasarkan data progres per 27 Mei 2026, secara keseluruhan realisasi kumulatif pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat mencapai 45,95 persen.

Untuk Sekolah Rakyat Kota Pontianak progres tercatat 48,35 persen, Sekolah Rakyat Kota Singkawang 45 persen, dan Sekolah Rakyat Pemprov Kalimantan Barat di Kota Singkawang mencapai 44,03 persen.

