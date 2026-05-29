Kapolsek Toba Hadiri Peresmian Gereja Santo Agustinus Mangkup, Wujud Sinergi & Toleransi di Sanggau

PERESMIAN GEREJA - Foto bersama pada peresmian Bangunan Gereja Katholik Santo Agustinus Stasi Mangkup yang berlangsung di Dusun Mangkup, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 500 umat Katolik bersama para tamu undangan dari berbagai unsur pemerintahan, tokoh agama, hingga aparat keamanan.

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, SANGGAU - Suasana penuh khidmat dan sukacita mewarnai kegiatan peresmian Bangunan Gereja Katholik Santo Agustinus Stasi Mangkup yang berlangsung di Dusun Mangkup, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kamis 28 Mei 2026.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB hingga 14.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 500 umat Katolik bersama para tamu undangan dari berbagai unsur pemerintahan, tokoh agama, hingga aparat keamanan.

Peresmian gereja dilakukan langsung oleh Bupati Sanggau Drs. Yohanes Ontot, M.Si yang kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan bangunan gereja oleh Uskup Sanggau Monsinyur Valentinus Saeng, C.P.

Momentum tersebut menjadi tonggak penting bagi umat Katolik di Stasi Mangkup setelah penantian panjang pembangunan rumah ibadah yang lebih representatif dan mampu menampung jumlah jemaat yang terus bertambah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPD RI Daud Yordan, Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Anselmus, Camat Toba Ayus, S.Pd., M.M., Kapolsek Toba IPTU Arnold Rocky Montolalu, S.H., M.H., perwakilan Danramil Toba Serka Markus, Pastor Matias Dacosta, SVD, Pastor Lucius Tumanggor, SVD, Pastor Felix Kadek Sinarta, SVD, Ketua DAD Kecamatan Toba Julius, para suster, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Ketua Umat Stasi Mangkup Lukas, S.H.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan rombongan tamu menggunakan ritual adat tepung tawar, pancung buluh muda, pengalungan syal, serta tarian adat sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu kehormatan yang hadir.

Suasana kebersamaan dan nilai budaya lokal tampak begitu kental mewarnai seluruh rangkaian acara.

Prosesi peresmian gereja berlangsung secara simbolis melalui pemukulan gong, pembukaan tirai plank gereja, penandatanganan prasasti, pengguntingan pita di pintu utama gereja, hingga penyerahan kunci gereja kepada Uskup Sanggau. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan foto bersama sebelum memasuki rangkaian ibadah pemberkatan.

Dalam kesempatan tersebut, Uskup Sanggau Monsinyur Valentinus Saeng, C.P. memimpin langsung Misa Pemberkatan Gereja yang dilanjutkan dengan Misa Ekaristi serta pemberian Sakramen Krisma kepada 81 umat. Acara juga diisi dengan pemberian bingkisan oleh Ibu Bupati Sanggau kepada anak-anak serta hiburan ramah tamah yang berlangsung penuh keakraban.

Kapolsek Toba IPTU Arnold Rocky Montolalu, S.H., M.H. mengatakan kehadiran pihak kepolisian dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan upaya menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.

“Kami dari Polsek Toba bersama unsur TNI dan petugas keamanan gereja melaksanakan pengamanan secara maksimal guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini juga menjadi simbol kuatnya toleransi, kebersamaan, dan sinergitas antar elemen masyarakat di Kecamatan Toba,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keberadaan gereja baru tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi umat dalam menjalankan ibadah sekaligus menjadi pusat pembinaan kerohanian masyarakat.

Menurutnya, pembangunan rumah ibadah tidak hanya menjadi sarana keagamaan, tetapi juga memperkuat persatuan dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

Bangunan Gereja Katholik Santo Agustinus Stasi Mangkup dibangun karena kondisi gereja lama yang dinilai sudah tidak memadai baik dari sisi kapasitas maupun kualitas bangunan.

Pembangunan dimulai sejak 12 Desember 2021 dengan dukungan anggaran bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebesar Rp230 juta, ditambah bantuan proposal dari berbagai pihak dan swadaya umat hingga total pembangunan mencapai sekitar Rp1,32 miliar.