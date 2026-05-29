Sempat Terlihat Berjalan Pincang Menuju Hutan, Begini Nasib Orangutan Viral di Kayong Utara Sekarang

ORANGUTAN MASUK PERSAWAHAN - Tangkapan layar video memperlihatkan seekor orangutan berada di kawasan persawahan RT 11 TSM Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Senin 25 Mei 2026 lalu. Bagaimana nasibnya sekarang?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Viral di meda sosial orangutan berada di kawasan persawahan di Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara.

Kejadian itu diketahui terjadi pada Senin 25 Mei 2026 lalu.

‎Kemunculan satwa dilindungi tersebut membuat warga khawatir karena lokasinya berada tidak jauh dari permukiman dan area aktivitas masyarakat di RT 11 TSM Desa Podorukun.

‎Dalam video yang beredar, orangutan itu terlihat berjalan di area sawah dengan kondisi kaki yang tampak mengalami luka hingga berjalan pincang.

‎Warga setempat menyebut satwa liar tersebut sebelumnya juga kerap terlihat berada di kawasan hutan TR antara TR 5 dan TR 6.

Diduga Keluar Cari Makan

‎Hendra, warga Desa Podorukun mengatakan orangutan itu diduga keluar dari kawasan hutan untuk mencari makan.

‎"Itu emang awalnya udah ada di hutan antara TR 6 dengan TR 5, orang utan itu keluar, cuman cari makan bah kayaknya," ujarnya saat dikonfirmasi Tribunpontianak.co.id, Kamis 28 Mei 2026.

‎Menurut Hendra, kondisi luka pada kaki orangutan tersebut sudah terlihat sejak awal dan bukan akibat ulah warga.

‎Ia memastikan masyarakat tidak ada yang berani mendekati satwa liar tersebut.

‎"Itu kakinya luka memang udah bawannya, bukan karena warga, gak ada warga yang berani ngedekatinnya," katanya.

‎Hingga kini keberadaan orangutan itu belum diketahui lagi setelah terakhir terlihat kembali bergerak menuju kawasan hutan di sekitar desa.

‎"Sekarang gak tau lari kemana, belum dapat info lagi," pungkasnya.

Penyebab Orangutan Meninggalkan Kawasannya

Dilansir dari berbagai sumber, Orangutan meninggalkan kawasannya karena berbagai alasan, di antaranya:

1. Kekurangan Sumber Makanan

Hilangnya pohon buah dan tanaman hutan membuat orangutan kesulitan bertahan hidup.

2. Konflik dengan Manusia

Orangutan dianggap hama karena merusak tanaman pertanian.

Banyak kasus orangutan dibunuh atau diusir ketika masuk ke kawasan perkebunan.

3. Perburuan Liar

Orangutan diburu untuk dijadikan peliharaan eksotis atau diambil bagian tubuhnya.

4. Perdagangan Satwa Ilegal

Bayi orangutan dijual di pasar gelap, proses penangkapan sangat brutal dan berisiko tinggi.

Habitat Utama Orangutan

1. Ketinggian: Umumnya di bawah 500 mdpl, meski ada catatan hingga 1.500 mdpl.

2. Jenis hutan:

Hutan dipterokarp kering (belantara khas Kalimantan).

Hutan rawa gambut.

Hutan mangrove dan hutan karst kapur.

3. Pola hidup: Orangutan adalah primata arboreal terbesar, menghabiskan >90 persen waktunya di pepohonan.

