Gawe Dayak Naik Dango XXVI Kota Singkawang Resmi Dibuka, Kuatkan Nilai Harmonis dan Toleransi 

GAWE DAYAK - Pembukaan kegiatan Gawe Dayak Naik Dango XXVI Kota Singkawang di Rumah Adat Dayak, pada Rabu 27 Mei 2026 Malam.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Pembukaan Gawe Dayak Naik Dango XXVI Kota Singkawang resmi dibuka oleh Wali Kota Singkawang yang berlangsung meriah di Rumah Adat Dayak, pada Rabu 27 Mei 2026 Malam.

Selain itu, perhelatan budaya tahunan masyarakat Dayak ini pun turut dihadiri Wakil Wali Kota Muhammadin didampingi jajaran Forkopimda, Ketua Panitia dan tamu VVIP.

Gawe Dayak Naik Dango XXVI digelar selama lima hari, mulai 27 hingga 31 Mei 2026.

Kegiatan ini sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Dayak atas hasil panen padi yang diberikan Jubata.

Sekaligus upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur yang sarat nilai kebersamaan.

Wali Kota Tjhai Chui Mie menilai keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan di Kota Singkawang semakin menguatkan identitas Singkawang sebagai miniatur Indonesia.

Menurutnya, berbagai event budaya yang rutin digelar menjadi simbol harmonisasi masyarakat multietnis.

“Kita punya Cap Go Meh, Gawe Dayak, Ramadhan Fair, sebentar lagi ada Grebek Suro dan event-event budaya lainnya. Ini menunjukkan Singkawang layak disebut miniatur Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pariwisata terus mendorong penyelenggaraan agenda budaya secara rutin dengan target minimal 12 event budaya setiap tahun.

Lanjutnya mengatakan langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Event budaya terbukti memberikan dampak ekonomi langsung, mulai dari tingkat hunian hotel, rumah makan, UMKM hingga masyarakat kecil seperti juru parkir juga ikut merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Momentum Gawe Dayak tahun ini juga dinilai semakin memperkuat nilai toleransi karena berlangsung berdekatan dengan perayaan Iduladha 1447 Hijriah.

“Ini memperlihatkan kuatnya toleransi dan harmoni masyarakat di Singkawang,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Panitia, Andreas Aan mengajak generasi muda Dayak untuk terus menjaga dan mengembangkan budaya warisan leluhur.

Menurutnya, simbol budaya seperti mandau dan tarian tradisional bukan sekadar warisan adat.