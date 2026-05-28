Weng Coffee Resmi Dibuka, Bupati Aron Dorong Usaha Kopi Jadi Penggerak Ekonomi Sekadau

WARUNG KOPI - Peresmian Weng Coffee Sekadau ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Sekadau Aron bersama owner dan tamu undangan di Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, pada Kamis, 28 Mei 2026. Kehadiran Weng Coffee diharapkan menjadi ruang berkumpul masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sekadau.

Ringkasan Berita: Kehadiran tempat usaha baru tersebut diharapkan dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sekadau.

Pada kesempatan tersebut, Aron menyampaikan apresiasi atas dibukanya Weng Coffee yang dinilai menjadi salah satu bentuk berkembangnya sektor usaha kopi di daerah.

Menurutnya, industri kopi saat ini berkembang sangat pesat, terutama di Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Bupati Sekadau, Aron menghadiri grand opening Weng Coffee Sekadau, di Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, pada Kamis, 28 Mei 2026.

Kehadiran tempat usaha baru tersebut diharapkan dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sekadau.

Pada kesempatan tersebut, Aron menyampaikan apresiasi atas dibukanya Weng Coffee yang dinilai menjadi salah satu bentuk berkembangnya sektor usaha kopi di daerah.

"Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau kami mengucapkan selamat kepada Weng Coffee yang hari ini mulai membuka aktivitas usahanya di tempat ini," ujar Aron.

Menurutnya, industri kopi saat ini berkembang sangat pesat, terutama di Kalimantan Barat.

Tempat ngopi kini bukan hanya sekadar lokasi menikmati kopi, tetapi juga menjadi ruang diskusi, tempat berbagi ide hingga mendukung aktivitas pekerjaan masyarakat.

"Tempat ngopi sekarang bukan hanya tempat minum kopi saja, tapi juga tempat berdiskusi, tempat ngobrol, bahkan tempat orang bekerja," katanya.

Baca juga: Pemkab Sekadau Akan Terapkan Pajak Parkir di Kedai Kopi dan Tempat Usaha

Aron menilai perkembangan usaha kedai kopi di Sekadau menunjukkan pertumbuhan sektor UMKM yang cukup baik.

Ia berharap ke depan semakin banyak usaha serupa tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sekadau.

Meski demikian, Aron mengingatkan pentingnya pelayanan yang baik kepada pengunjung.

Menurutnya, persaingan usaha kedai kopi di Sekadau kini semakin ketat sehingga kualitas pelayanan menjadi faktor utama menarik pelanggan.

"Yang paling penting adalah pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Karena tempat ngopi di Sekadau sekarang sudah cukup banyak dan tentu ada persaingan usaha," ucapnya.

Ia juga menyebut Weng Coffee memiliki tempat yang nyaman untuk masyarakat berkumpul dan berdiskusi.

"Kalau ngopi itu sebenarnya yang cepat habis kopinya, yang lama itu ngobrolnya. Jadi tempat seperti ini memang menjadi ruang interaksi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, owner Weng Coffee Sekadau, Ferdi, mengatakan kehadiran Weng Coffee diharapkan menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berkumpul sekaligus mendukung perkembangan ekonomi lokal.