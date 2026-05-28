Festival Bedug Sungai Pinyuh Meriah, Sekda Mempawah Apresiasi Kekompakan Warga

Ringkasan Berita: Sekda Mempawah Ismail mengapresiasi kekompakan masyarakat Kelurahan Sungai Pinyuh yang dinilai sukses menyelenggarakan kegiatan bernuansa religi dan budaya tersebut dengan aman serta tertib.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Festival Bedug dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah tingkat Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah resmi ditutup pada Selasa malam, 26 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di halaman Kantor Lurah Sungai Pinyuh itu ditutup langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail.

Turut hadir Plt Camat Sungai Pinyuh Ngatmo, unsur Forkopimcam, Kabag Kesra Setda Mempawah Rahmanudin Wiyono, Lurah Sungai Pinyuh M Al Azhar, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga ratusan warga yang memadati lokasi kegiatan.

Suasana penutupan berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat.

Warga dari berbagai kalangan tampak memadati area festival untuk menyaksikan penampilan peserta lomba bedug sekaligus pengumuman para pemenang.

Dalam sambutannya, Sekda Mempawah Ismail mengapresiasi kekompakan masyarakat Kelurahan Sungai Pinyuh yang dinilai sukses menyelenggarakan kegiatan bernuansa religi dan budaya tersebut dengan aman serta tertib.

"Festival bedug ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi sarana syiar agama Islam, wadah kreativitas generasi muda, sekaligus mempererat persatuan masyarakat," ujar Ismail.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, RT dan RW, donatur, dewan juri hingga aparat kepolisian yang telah mengawal jalannya kegiatan selama dua hari.

"Saya bangga masyarakat Sungai Pinyuh bisa melaksanakan kegiatan ini dengan tertib walaupun berada di kawasan jalan raya. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah mengamankan kegiatan ini," katanya.

Menurut Ismail, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kuatnya solidaritas dan kebersamaan warga Sungai Pinyuh.

"Malam ini luar biasa. Anak-anak muda tampil penuh semangat dan kreativitas. Ini pertanda masyarakat Sungai Pinyuh kompak dan bersatu," tambahnya.

Berikan Motivasi Penerus

Pada kesempatan itu, Ismail juga memberikan motivasi kepada generasi muda agar terus berkarya dan percaya diri mengikuti berbagai ajang kreativitas.

"Anak muda adalah agen perubahan. Teruslah berprestasi, kreatif dan inovatif. Kalah menang itu biasa, yang penting berani tampil dan mencoba," pesannya.

Sebagai bentuk apresiasi, Sekda Mempawah turut menambah hadiah pembinaan bagi para pemenang lomba.

Tambahan hadiah diberikan sebesar Rp500 ribu untuk Juara Harapan I, II dan III, Rp1 juta untuk Juara III, Rp1,5 juta untuk Juara II serta Rp2 juta untuk Juara I.