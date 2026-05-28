Wali Kota Singkawang Siap Kawal Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Kalbar

SK- Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, saat diwawancarai usai meninjau pembangunan sekolah rakyat, pada Kamis 28 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Pemkot Singkawang berkomitmen membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu jalannya proyek.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menegaskan komitmen Pemerintah Kota Singkawang dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Barat.

Dukungan tersebut diberikan agar proses pembangunan berjalan lancar dan target penyelesaian proyek dapat tercapai sesuai rencana.

Pernyataan itu disampaikan Tjhai Chui Mie usai melakukan peninjauan bersama Menteri Pekerjaan Umum terhadap lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang, Kamis 28 Mei 2026.

“Atas nama Pemerintah Kota Singkawang dan masyarakat, kami berterima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah berkunjung bersama tim ke Singkawang. Kami bersama wakil wali kota siap membantu mengawal progres pembangunan ini,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya memberikan dukungan administratif, tetapi juga akan terlibat langsung dalam memantau perkembangan pembangunan di lapangan.

Pemkot Singkawang berkomitmen membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu jalannya proyek.

“Nanti kami akan melihat langsung perkembangan pengerjaannya. Kalau ada kekurangan atau kendala, kami siap membantu dan mengawal prosesnya,” ujarnya.

Dukungan Pemkot Singkawang

Tjhai menjelaskan, dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan Sekolah Rakyat telah dilakukan sejak tahap awal, mulai dari penyediaan lahan hingga membantu percepatan proses perizinan yang dibutuhkan.

Ia menyebut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut dapat berjalan maksimal dan segera dimanfaatkan masyarakat.

“Banyak sekali support dari kepala daerah, mulai dari lahan sampai perizinan AMDAL dan lainnya. Kami sangat mendukung program ini,” katanya.

Pembangunan Sekolah Rakyat sendiri diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

Selain itu, keberadaan fasilitas pendidikan tersebut juga diharapkan mampu mendukung pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat di daerah.

